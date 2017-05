"'Canelo' es mejor": Beristáin

(GH)

Nacho Beristáin sigue viendo al "Canelo" como favorito en el duelo ante su pupilo Julio César Chávez Jr.



"Sigo pensando lo mismo (60 para ‘Canelo’ y 40 para Chávez), creo que no podemos engañarnos. Saúl es un gran boxeador, un muchacho muy disciplinado", expresó Beristáin, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.



Ahora, que vea favorito al rival no significa que están derrotados. Al contrario, eso ha sido una motivación para salir a buscar el triunfo en la "Canelo"-Chávez que se realizará el sábado por la noche en la T-Mobile Arena de esta ciudad.



"Imagínate, todo el mundo quiere pelear con el ‘Canelo’, todo el mundo quiere ganarle, sabemos que es difícil, pero vamos a intentarlo, es el mejor peleador mexicano, y ganarle viste, nos daría prestigio.



"Es una pelea muy importante para los dos, y para todo México, todo mundo especula, todo mundo el morbo que ha creado esta pelea. Y no se puede tapar el sol con un dedo (Saúl es un gran boxeador), si digo lo contrario sería decir mentiras, estoy rodeado de expertos, pero tenemos la ilusión de ganar, no nos quitan la idea de la cabeza, y tenemos todo el derecho del mundo", expresó Nacho, quien estuvo en una pequeña reunión ante los medios junto con la esquina de Saúl.



En la otra esquina tampoco no se confían. Dicen que la experiencia de Nacho puede hacer diferencia, y que el hambre que tiene el "Junior" puede motivarlo en este pleito.



"Julio es un rival con mucha hambre de trascender, es una de las motivaciones extras, pero así como en Sinaloa esperan muchas cosas del ‘Junior’, en Guadalajara también se cuecen habas", expresó José ‘Chepo’ Reynoso.