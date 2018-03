Canelo Álvarez da positivo en doping por clembuterol

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez dio positivo en la prueba de antidoping Clembuterol.



“Canelo” Álvarez admitió que dio positivo por la prueba de la carne de vaca contaminada, misma que ha afectado a decenas de deportistas.



Como parte de las pruebas voluntarias a las que Canelo Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de Clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años", explicó Golden Boy Promotions en un comunicado.



El boxeador fue probado antes de su próxima revancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin, y dice que los resultados muestran que tiene niveles mínimos de Clembuterol.



El deportista dijo que inmediatamente se trasladará al campo de entrenamiento desde México a los Estados Unidos y se someterá a cualquier número y variedad de pruebas adicionales que la Asociación Voluntaria Antidopaje considere necesarias antes de la pelea.



"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado", dice Canelo.



"Me someteré a todas las pruebas que me exijan aclarar esta situación embarazosa y confío en que al final prevalecerá la verdad".



El Clembuterol es una sustancia prohibida por todas las agencias de dopaje, y que utilizan los atletas para aumentar peso o la masa muscular.



Cabe recordar, que ya hubo un escándalo de dopaje en la Selección Mexicana en 2011 que involucró a cinco jugadores, entre ellos a Guillermo Ochoa y Antonio Naelson "Sinha".