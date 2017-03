Lo mejor y lo peor en la jornada 9 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta semana se jugó la Jornada 9 del Torneo Clausura 2017 y se vivieron un sinfín de emociones; el futbol mexicano celebró el debut del juvenil de 16 años Diego Lainez con las Águilas del América , pero sufrió al ver el pie destrozado de una de las grandes joyas de México: Hirving Lozano. Esto y otras cosas más pasaron durante la Jornada 9:1.- DIEGO LAINEZ. El debut del juvenil mediocampista de 16 años con América maravilló al futbol mexicano.2.- NICOLÁS CASTILLO. El ariete de los Pumas firmó su segundo doblete en el futbol mexicano, y con seis anotaciones se erige como el líder de goleo en el Clausura 2017.3.- ALÁN PULIDO. El delantero mexicano despertó y con un doblete calló bocas y llevó a las Chivas al liderato del torneo4.- CRUZ AZUL. La Máquina logró mirar hacia arriba y con par de golazos de Ángel Mena y Joao Rojas logró su segunda victoria del torneo5.- CHIVAS. El equipo de Matías Almeyda luce firme y ahora es el mejor ubicado en el futbol mexicano.1.- RENATO IBARRA. El delantero ecuatoriano sufrió fractura de peroné y queda fuera por el resto del torneo.2.- HIRVING LOZANO. El habilidoso jugador mexicano recibió un fuerte impacto que le causó una herida profunda en el pie, pero no llegó a lastimar hasta el hueso, afortunadamente.3.- VERACRUZ. Los Tiburones perdieron un crucial encuentro contra Morelia, en la lucha por el no descenso y ahora son últimos de la porcentual4.- LEÓN Y NECAXA. Los equipos del bajío no pudieron hacer patente su localía y se ubican último y penúltimo de la tabla general.5.- RUBENS SAMBUEZA. El mediocampista lesionó en una entrada a Isaac Brizuela, se fue expulsado y no jugará con Toluca ante Cruz Azul