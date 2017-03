Pumas no puede dejar ir más unidades

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ya no pueden darse el lujo de perder puntos en casa. Dolidos por la eliminación en “Concachampions”, los felinos del técnico Francisco Palencia enfocarán sus limitados recursos en la Liga MX, donde recibirán a Santos por la fecha nueve del Clausura 2017.



Universidad, que poco a poco se fue alejando de puestos de clasificación, espera a los Laguneros con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y tres caídas.



Como local en la presente campaña, Pumas tiene dos victorias por dos igualadas. Sigue el invicto.



Por su parte, el conjunto de La Comarca sólo ha ganado tres ocasiones en CU; su último golpe fue en el Torneo Apertura 2013.



“Regresar [a Ciudad Universitaria] es muy especial para mí, llegamos fuertes y seguros, con la misión de sumar”, dijo el ex jugador de los auriazules Diego de Buen, ahora mediocampista de los laguneros.



Invictos en el torneo y con 12 unidades, Santos y el DT José Manuel de la Torre perfilan como favoritos, pese a que no conocen la victoria en calidad de visitantes.