Bocanada de aire pare el Morelia

MORELIA, Michoacán(SUN)

Desde el manchón de penalti, Monarcas mandó al Veracruz al abismo del último lugar de la tabla de porcentajes.



Hoy, los michoacanos están momentáneamente a salvo, a falta de ocho jornadas para el final, ya que le cedieron el sótano de la clasificación que define qué equipo pierde la categoría al Veracruz.



El delantero de Morelia, Raúl Ruidiaz, hizo efectivo un penalti (69’) para darle un punto de ventaja en la tabla de cocientes a su escuadra sobre los escualos, que comienzan a deprimirse en el torneo.



La Monarquía tiene 106 puntos en 94 encuentros, por 105 unidades de los jarochos.

El partido fue tenso, digno de dos franquicias que saben que están jugándose la posibilidad de mantenerse en la división de honor.



Morelia estuvo todo el tiempo obligado a atacar, para sacar ventaja de la localía. Veracruz se mantuvo a la expectativa de lo que pudiera hacer su rival.



Mas cuando se vio en desventaja, el cuadro tiburón poco pudo hacer para lograr el empate, que le hubiera permitido estar fuera del sitio de descenso por una semana más.



Morelia respiró y obtuvo optimismo. Los escualos se hundieron.



“Estoy orgulloso de mis muchachos. Nos falta el gol y hay que trabajar en la semana para lograrlo. Los jugadores se matan en la cancha, son grandísimos profesionales, pero los resultados no se dan”, analizó el estratega de los Tiburones Rojos, Carlos Reinoso.



El chileno, pese a que su escuadra se convirtió en la máxima candidata para irse a la Liga de Ascenso, mantiene la serenidad.



“Si faltara un partido, estaría preocupado. Cuando yo llegué, tomé al equipo con siete puntos de desventaja y no perdimos la categoría. ‘El Tibu’ no se va a ir a la Segunda (sic)”, sentenció.