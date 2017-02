Gabriel Jesus sigue impresionando y el City supera a Swansea

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Gabriel Jesus mostró por qué ha desplazado de la titularidad al argentino Sergio Agüero, al aportar dos goles, incluido uno en los descuentos, para que el Manchester City superara este domingo 2-1 al Swansea en la Liga Premier inglesa.



El otro equipo de Manchester, el United, triunfó también en la jornada, por 3-0 sobre el atribulado campeón vigente Leicester, que se ubica ahora sólo un punto encima de la zona de descenso.



Gabriel Jesus, brasileño de 19 años dio la ventaja al City mediante una volea a los 11 minutos. Y a los dos minutos de los descuentos, dio los tres puntos a su club, con un contrarremate a unos pies del arco, luego que el arquero Lukasz Fabianski había atajado su remate de cabeza.



Así, el ariete ha marcado tres goles en dos partidos de inicio en la liga desde el mes pasado, cuando fue transferido del Palmeiras. Y tras figurar en la alineación titular otra vez en lugar del "Kun" Agüero, Gabriel Jesus dio otro paso para convertirse en consentido del público en el Etihad Stadium.



"Tiene este instinto dentro del área y esta alegría que nos ha aportado", comentó el técnico Josep Guardiola. "Todos estamos un tanto sorprendidos por su nivel".



Gylfi Sgurdsson igualó el marcador a los 82 minutos, con lo que parecía que Swansea lograría un meritorio empate tras ser dominado ampliamente en el primer tiempo.



Pero el City cosechó tres puntos valiosos en su lucha por mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla, que consiguen la clasificación a la Liga de Campeones.



Por lo pronto, los dirigidos por el español Guardiola se han ubicado con 49 puntos en el tercer puesto, por encima de Liverpool y Arsenal, que suman 47 y 46 respectivamente.



Guardiola tiene ahora certeza en su delantera, conformada por Gabriel Jesus, Leroy Sane y Raheem Sterling. Ello no es una buena noticia para Agüero, inamovible durante mucho tiempo como el goleador de los "Citizens".



Antes hubo excusas para dejar al "Kun" en el banquillo —cansancio tras partidos internacionales, motivos tácticos y el hecho de que se recuperaba de una lesión. Pero Guardiola deposita ahora toda la confianza en el brasileño, y está claro por qué.



Al entrenador le gusta que su artillero sea trabajador, que presione incesantemente a la zaga rival y que muestre movilidad.

Pero sobre todo, debe agradarle que esté definiendo los encuentros con sus goles.



"Yo tengo que ayudar al equipo en lo que pueda durante estos tres meses", dijo Agüero a la prensa después del partido. "Después, ya veremos lo que quiere hacer el club conmigo".



Guardiola aseguró que Agüero sigue siendo parte importante del club.

"Va a jugar muchos partidos, con Gabriel y sin Gabriel", vaticinó.



El United se encaminó a una victoria sencilla, con tres goles en un periodo de ocho minutos, entre el primer tiempo y el segundo. Henrikh Mkhitaryan abrió el marcador a los 42; Zlatan Ibrahimovic amplió minuto y medio después, y Juan Mata logró el tercero a los 49.



Ahora, cinco puntos separan al Tottenham, que es segundo de la tabla, respecto del Man U, que es sexto.



En cambio, Leicester sufrió su 13er tropiezo en 24 partidos. El monarca languidece en el 16to puesto de la tabla de 20 equipos, un punto arriba del Hull, que es el 18.



"No hablemos de la temporada anterior, se ha ido", señaló el arquero de Leicester, Kasper Schmeichel. "Esta situación no es cómoda. Es terrible y vergonzosa. Llegó el momento en que cada uno de nosotros, desde la cúpula hasta la base, haga lo que cuenta para el club. De lo contrario vamos a descender".



El último campeón defensor que descendió a la siguiente temporada fue el Manchester City, en 1937-38.