Tom Brady y su amistad con Donald Trump

A great honor from somebody that knows how to win! https://t.co/syJH9OT0zX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de septiembre de 2015

Sue them Tom! #TrumpVlog Un vídeo publicado por Donald J. Trump (@realdonaldtrump) el 12 de May de 2015 a la(s) 8:01 PDT

En el año 2002, Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, nombró a Tom Brady jurado de Miss USA y en el certamen de belleza ambos entablaron amistad, y en cuanto alguno de los dos necesitó apoyo, el otro se lo brindó, revela El Mundo Cuando el quaterback de los Patriots fue castigado por el llamado “Deflategate”, nombrado así debido a que Brady presuntamente sugirió a trabajadores de su equipo que deshincharan balones para poder agarrarlos mejor, Trump criticó la sanción.Cuando el magnate presentó su candidatura por la presidencia de los Estados Unidos, el deportista dijo: “Apoyo a mis amigos y lo que ha conseguido Donald en su vida es notable. Ha sido un gran hombre de negocios, una estrella de la televisión y ahora quiere destacar en política. Eso es triunfar en tres mundos muy distintos, es algo a tener en cuenta”. Después, el mismo deportista tomaría distancia del hoy presidente.Recientemente, en un programa de radio fue cuestionado sobre algunas medidas tomadas por Trump, como la del veto a la entrada de inmigrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana, y Tom Brady dijo: “Hay cosas en las que no creo, claro. No creo en, bueno, ya sabes... hay muchas cosas. No estoy denunciando nada, sólo hay cosas que veo diferente, tú sabes... No estoy de acuerdo con Donald en todo. Eso está bien, ¿no?”.Este día, Tom Brady buscará su quinto título en el Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra, algo que ningún otro quarterback ha conseguido antes.