Chuy Corona apoya a Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jesús Corona no lo dudó ni por un momento. El arquero de Cruz Azul señaló que le parece una muy buena idea formar una asociación de futbolistas para que los jugadores sean bien representados ante la Liga MX."Es algo importante que alguien con tanta jerarquía como Rafa Márquez hable por todos los jugadores y se pida lo justo. En este caso necesita del apoyo de todo el gremio para poderlo lograr. En lo personal siempre estaré del lado de los jugadores, pues no queremos algo que pidamos en exceso simplemente un buen trato”.ABAJO EL PACTO.Chuy mencionó que una de las situaciones que han padecido por falta de un sindicato o una asociación es con el famoso “pacto de caballeros” que tienen los dueños y que muchas veces ha perjudicado a los integrantes de algunos equipos.“Lo que más se resiente es el pacto de caballeros, ya que en varias ocasiones hay compañeros que tienen su contrato o terminan un contrato y muchas veces no se pueden arreglar con otro por este famoso acuerdo entre los dueños”.Mencionó que será difícil acabar con el draft. “Necesitamos del apoyo del gremio futbolístico para modificarlo”.