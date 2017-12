Le cortan las piernas a la estatua de Messi

(GH)

Con las piernas cortadas resultó la estatua de Lionel Messi en el Paseo de las Glorias de Buenos Aires luego de ser víctima de vandalismo, según EFE.



Este es el segundo acto vandálico que sufre esta estatua inaugurada el 28 de junio de 2016 en la Costanera Sur de la capital argentina ya que en enero de este año también sufrió destrozos.



La obra, que tiene como autor al escultor realista Carlos Benavídez, será trasladada a la Dirección de Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad para comenzar a ser restaurada a partir del lunes.



El Paseo de las Glorias es un lugar público donde se erigen estatuas de los principales deportistas argentinos como el jugador de baloncesto Manu Ginóbili, los extenistas Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, el ex jugador de rugby Hugo Porta, la exintegrante del seleccionado de hockey hierba Luciana Aymar, el ex golfista Roberto De Vicenzo, el ex boxeador Pascual Pérez y el ex corredor de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.



Este espacio fue creado en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud del año próximo que se celebrarán en Buenos Aires