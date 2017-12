¡Pongan el carbón!

MONTERREY, NL()

Los Rayados se apuntaron en la histórica primera Final Regia contra Tigres, al golear 4-0 (5-0 global) al Morelia en el BBVA Bancomer, con un "hat-trick" de Rogelio Funes Mori.



Al Monterrey le bastaron sólo 21 minutos para liquidar al Morelia, el resto del juego fue un mero trámite que hubo que completar para instalarse en la décima Final de su historia.



Y será ante los Tigres contra quienes Rayados pelearán su quinto campeonato de Liga, en busca de igualar en cetros a los felinos.



En el arranque del juego de hoy, Morelia creó un par de oportunidades peligrosas que no pudo capitalizar, pero apenas al minuto 9 Funes Mori apareció para abrir el marcador.



Un balonazo largo de Hugo González tapó a la defensa, el portero Sebastián Sosa se quedó a medio camino y el atacante rayado no perdonó el error con un derechazo cruzado por en medio de las piernas del

arquero.



La visita tuvo su mejor oportunidad de meterse a la eliminatoria a los 17’, cuando se marcó un penal por mano de José Basanta, pero Hugo González le atajó el cobro al goleador Raúl Ruidíaz.



Prácticamente en la siguiente jugada, Rayados tuvo su penal, cuando Gabriel Achilier derribó en el área a Funes Mori. Carlos Sánchez no perdonó y la puso en un ángulo para el 2-0, que sentenció la Semifinal.



Aún en el primer tiempo, el arquero Sosa regaló un gol a Funes Mori, pues soltó de manera increíble un inofensivo centro al área y el delantero argentino sólo empujó el balón al fondo con la zurda.



En la parte complementaria, el goleador argentino completó su "hat-trick" al cabecear al fondo un centro de Dorlan Pabón, para seguir la fiesta en el BBVA Bancomer.