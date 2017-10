David Patiño está listo para ser DT de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

David Patiño voltea y pregunta apenado: "¿Puedo decir groserías?", y antes de esperar el permiso responde: "Vamos a partirnos la ma…", y esa será su principal arma para dirigir a los Pumas.



"Habrá entrega, mucha entrega, y trataremos de debutar a jóvenes que veamos con posibilidades", aseguró.



Patiño dijo que no tomó el puesto después de la salida de Juan Francisco Palencia "por lealtad, no hubiera sido congruente entrar en lugar de Paco. Ahora, como no era parte del cuerpo técnico de Sergio (Egea) creo que puedo entrar".



El ahora director técnico de Pumas aseguró que llevarán con mucho cuidado al chileno Nicolás Castillo, "él quiere jugar con nosotros, pero va a regresar hasta que se encuentre completamente sano".