Nacionales no han decidido cuándo lanzará Scherzer

WASHINGTON(AP )

Los Nacionales de Washington no han decidido cuándo lanzará el su as Max Scherzer contra los Cachorros de Chicago en la serie divisional de playoffs que disputan a partir del viernes, dijo el miércoles el gerente general del equipo, Mike Rizzo.



Sin embargo, el ejecutivo señaló que no cabe duda de que Scherzer lanzará en la serie, a pesar de torcerse la corva derecha en su última salida de la temporada regular.



Rizzo no especificó si el ganador de dos premios Cy Young lanzaría en el primer, segundo o tercer partido.



La serie, que se disputa a un máximo de cinco encuentros, comienza el viernes por la noche en Washington.



Rizzo dijo que el equipo quiere que Scherzer esté “lo más cercano posible al 100%”.



Cuando le preguntaron si se podría asumir que Stephen Strasburg abrirá el primer encuentro, Rizzo contestó que todavía no lo han decidido.