Pliskova y Nadal lucen imbatibles rumbo a cuartos en US Open

NUEVA YORK(AP )

La favorita Karolina Pliskova lució imbatible al abrirse paso a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el lunes, apabullando a la estadounidense Jennifer Brady 6-1, 6-0 en apenas 47 minutos, mientras que el otro primer preclasificado del torneo, Rafael Nadal, hizo lo propio ante el ucraniano Aleksandr Dolgopolov.



Dos días después de salir delante de una situación de match point para seguir con vida, la primera cabeza de serie ganó 22 de 24 puntos en sus primeros servicios y rompió seis veces el servicio de una rival proveniente de la clasificación.



Pliskova, subcampeona del U.S. Open en 2016, se medirá en cuartos a la ganadora del encuentro entre CoCo Vandeweghe y Lucie Safarova.



La checa de 25 años perdió la final del año pasado ante Angelique Kerber en Flushing Meadows y necesita llegar a la final a fin de mantener la cima del ranking mundial de la WTA.



Nadal, ex campeón del Abierto de Estados Unidos, superó 6-2, 6-4, 6-1 a Dolgopolov. El español regresa a los cuartos del U.S. Open por primera vez desde 2013, cuando ganó el último de sus dos títulos en Nueva York.