México defiende su invicto en el Hexagonal ante Costa Rica

La Selección Mexicana llega ya clasificada a Costa Rica, donde disputará su octavo compromiso del Hexagonal de Concacaf.El Tri venció 1-0 a Panamá el viernes en el Estadio Azteca, resultado que le garantiza un boleto al Mundial de Rusia 2018. Hirving Lozano anotó el solitario tanto al minuto 53, instantes después de ingresar de cambio.De hecho, el equipo de Juan Carlos Osorio se convirtió en el quinto país clasificado solo después de la propia Rusia, Brasil, Irán y Japón.México es líder del Hexagonal con 17 puntos, seguido por Costa Rica, su rival en turno con 14, Estados Unidos con ocho, Honduras con la misma cantidad, Panamá con siete y Trinidad y Tobago al fondo con tres puntos.El equipo tico, dirigido por Óscar Ramírez, sorprendió y venció 2-0 de visita a Estados Unidos, con lo que se acerca al boleto a Rusia y complica el escenario para los de Bruce Arena. Marcos Ureña marcó en ambas ocasiones.A pesar de no estar obligado al triunfo, el cuadro de Osorio desea mantener el invicto en la competencia así como el liderato.En el partido de ida entre Costa Rica y México, el Tri se impuso 2-0 con anotaciones de Javier Hernández y Néstor Araujo.Las apuestas deportivas marcan como favorito a Costa Rica con +125, mientras que el triunfo del Tri da +240 y el empate, +210.Los momios indican que si los ticos dominan en el primer y segundo tiempo se da +275, pero si esto lo logra México asciende a +450. Un empate al medio tiempo con triunfo local en el complemento da +400 y +600 si se imponen los visitantes. Oddsshark agrega que el over de 2.5 goles paga +150 y el under, -200. Si los dos equipos anotan se ofrece +105, pero si solo lo hace uno da -143.