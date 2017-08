Barcelona no pagará prima de casi 31 millones a Neymar

BARCELONA (AP )

El Barcelona no pagará una prima de 26 millones de euros (30,9 millones de dólares) que debe a Neymar por la renovación de su contrato el pasado, al argumentar que el futbolista brasileño violó tres condiciones del pacto marcharse al Paris Saint-Germain.



La bonificación estaba pactada en el contrato que Neymar firmó en octubre del año pasado, y que lo vinculaba con el Barsa hasta 2021.



Ese acuerdo quedó obsoleto el jueves, cuando el PSG abonó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) para fichar al delantero de 25 años.



"El club no va a pagar esa prima. Había tres condiciones: Que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada”, dijo el vocero del Barsa, Josep Vives. “Ahora sabemos que había negociación”.



Neymar fue presentado el viernes por el PSG, tras firmar un contrato por cinco temporadas que, según reportes de prensa, le pagará unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) netos al año.