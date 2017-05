Golazo de James Rodríguez en entrenamiento del Real Madrid

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una acrobacia para alegrar el día ⚽😉 pic.twitter.com/62oluf4Fh8 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 4 de mayo de 2017

El mediocampista colombiano se lució al estilo Hugo Sánchez y logró una bella anotación.Durante el entrenamiento de hoy del Real Madrid, el colombiano, James Rodríguez, dio muestra de su calidad como definidor al anotar un verdadero golazo, al lanzarse de tijera dentro del área y colocar el balón en el ángulo.La anotación del sudamericano no despertó más que los aplausos de sus compañeros. El 10 de los merengues no tardó en subir el video de su tanto a su cuenta de twitter (@jamesdrodriguez) y colocó un mensaje que dice: “Una acrobacia para alegrar el día”.Luego del triunfo contra el Atlético de Madrid en las semifinales de ida de la Champions League, en partido donde no jugó James, el Real Madrid se prepara para enfrentar este sábado al Granada, de visitante, en la Liga.