Chávez Jr. posa con copa en mano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Julio César Chávez Jr. publicó una imagen donde se ve tranquilo, sereno, y con una copa en la mano previo a su pelea del próximo sábado contra Saúl "Canelo" Álvarez.



Sin embargo, esta imagen ha creado mucha polémica en los seguidores de "Julito" ya que hacen alusión a que la copa pueda tener alcohol en su interior y eso no es del agrado de la afición".



Varios comentarios recibió Chávez Jr. sobre esta imagen, uno de ellos señaló que "es una tentación estar en Las Vegas para Chávez Jr.".



Otro de los usuarios dijo que "no, no, cómo puede ser posible que eso sea alcohol, no es correcto previo a la pelea".



La imagen de Julio César Chávez Jr. con la copa en la mano tiene más de 10 mil likes y 400 comentarios.