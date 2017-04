Moyes seguirá como técnico de Sunderland

SUNDERLAND, Inglaterra(AP )

David Moyes seguirá como técnico del Sunderland pese a haberle dicho a una reportera que podría recibir una "bofetada".



El equipo de la liga Premier se expresó públicamente sobre el asunto el martes, diciendo que las declaraciones de Moyes eran "totalmente inaceptables, y no son avaladas ni justificadas de modo alguno".



El club, que está en el último lugar de la primera división de Inglaterra, dijo que "sigue apoyando totalmente a David en su papel de técnico".



Moyes, ex técnico del Manchester United y Everton, estaba siendo entrevistado por la reportera de la BBC Vicki Sparks tras un partido contra el Burnley el 18 de marzo, cuando dijo: "Te estabas poniendo pesada al final, ten cuidado. Todavía podrías recibir una bofetada por más que seas mujer. Ojo la próxima vez que vengas".



Moyes y Sparks se reían durante la charla y la periodista no se quejó.



Pero el diario Daily Star publicó un video del episodio y se armó un gran revuelo.



"Fue una cosa del momento", dijo Moyes el lunes en un comunicado. "Lamento profundamente los comentarios que hice. Yo no soy así".



"El asunto fue tratado con la mayor seriedad desde el principio", reza el comunicado del Sunderland. Agregó que "el asunto se resolvió y dejó satisfechos a la reportera y a la BBC, lo cual era la prioridad".