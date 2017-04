Tony Romo se retira de la NFL

DALLAS(AP )

Tony Romo decidió retirarse en vez de jugar con otro equipo tras perder la titularidad con los Cowboys de Dallas, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.



El líder histórico en yardas del equipo buscará una carrera como comentarista de televisión, dijo la persona que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato porque Romo no ha anunciado la decisión.



La partida de Romo de Dallas era el desenlace más probable desde noviembre, cuando regresó al equipo tras perderse las 10 primeras semanas de la temporada por una lesión de la espalda. El quarterback aceptó que el puesto pertenecía al novato Dak Prescott, quien ayudó al equipo a clasificarse a los playoffs.



El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, dijo a Romo antes de que empezara el período de agencia libre que el equipo lo daría de baja para que pudiese firmar con otro equipo. Sin embargo, Dallas decidió de última hora que buscaría la posibilidad de canjearlo.



Esa decisión brindó más tiempo a Romo para contemplar el retiro, y esa posibilidad pareció ganar terreno cuando jugó en un torneo de golf la semana pasada. El quarterback, que cumple 37 años este mes, había dejado de jugar golf debido a varias lesiones de la espalda, incluyendo dos cirugías en menos de un año.



Romo tenía contrato hasta 2019, con un salario de 14 millones esta temporada.

Romo encabeza la lista histórica de los Cowboys con 34.183 yardas y 248 touchdowns, pero nunca pudo rendir a ese mismo nivel en los playoffs, y se retira sin el título de Super Bowl que tienen otras leyendas de Dallas como Roger Staubach y Troy Aikman.



Tuvo marca de 78-49 como titular, pero ganó apenas dos de sus seis partidos en la postemporada.