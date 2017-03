América empata 1-1 a León

(GH)

El América fue incapaz de aprovechar el jugador de más que tuvo durante casi 70 minutos y se conformó con el empate 1-1 frente a León, en partido de la fecha nueve del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, informó Notimex El argentino Mauro Boselli adelantó a los locales, al minuto 45, mientras el paraguayo Bruno Valdez logró la paridad, al 47. Con este resultado los “Panzas Verdes” llegaron a seis unidades.El cuadro local tuvo el dominio del juego y el que generó las ocasiones de gol más importantes. Un remate de cabeza al travesaño por parte de Ignacio González, así como un potente izquierdazo de Osvaldo Rodríguez soportó a pie firme el portero Agustín Marchesín.Mientras los capitalinos poco generaron al frente más allá de un disparo cruzado de Carlos Quintero, quien ingresó por lesionado Renato Ibarra, que William Yarbrough recostó para alejar el peligro.Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, los “Panzas Verdes” lograron terminar con el cero en un tiro de esquina por izquierda a segundo poste donde Nacho González recentró al área chica donde Boselli sin marca solo al empujó al fondo de las redes.La Volpe necesitaba que su equipo plasmara en la cancha el hombre más que tenían e intentó ser más ofensivo con el ingreso del joven Diego Lainez, quien debutó en Primera División a los 16 años.América no tardó en lograr la paridad en un tiro de esquina por izquierda pasado a segundo poste donde Quintero volvió a meter el balón al área a la zona de Bruno Valdez, quien sin marca se levantó para conectar un testarazo que batió a Yarbrough, al minuto 47.El argentino Silvio Romero tuvo la segunda anotación luego de una buena jugada individual de Lainez, quien cedió al sudamericano a la entrada del área sin marca, pero su disparo se fue muy lejos.Todo indicaba que sería cuestión de tiempo para que las Águilas le dieran la vuelta a la pizarra pero ya no pudo inquietar la meta de León que apostó por el contragolpe sin efecto positivo, para que ambos equipos tuvieran que repartirse las unidades que no les sirven de mucho en sus respectivas necesidades.