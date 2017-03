NBA quiere cambios al Juego de Estrellas

(AP )

La NBA quiere implementar cambios al Juego de Estrellas, y el comisionado Adam Silver está abierto a escuchar sugerencias.Silver y el presidente del sindicato de jugadores, Chris Paul, discutieron ideas para que el partido sea más competitivo.Todavía no se han tomado decisiones, pero tienen claro que es imperativo implementar algunos cambios, después que el equipo del Oeste derrotó el mes pasado 192-182 al del Este en un encuentro que pareció un entrenamiento entre amigos, y en el que no hubo ni el más mínimo esfuerzo por jugar defensa.Algunos de los que participaron en ese partido en Nueva Orleáns dijeron que les gustaría ver un encuentro más auténtico, y la liga parece estar de acuerdo."Habrá cambios para el próximo año", dijo Silver. "No debería tener la intensidad de un partido de playoff, pero los jugadores deberían estar esforzándose".El Juego de Estrellas del próximo año es en Los Angeles.