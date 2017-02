"Vanilla Ice" le pone ambiente al estadio en la Serie del Caribe

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde la primera entrada hasta el último out de la doble cartelera de la Serie del Caribe de Culiacán 2017 baila al ritmo de la música del Estadio de los Tomateros, siempre cerca del barandal que está por encima del jardín izquierdo.



Su nombre es Roberto, pero prefiere que le digan “Vanilla Ice”, de outfit estilo rapero, la gorra con la visera para un costado y lentes oscuros. De más de 40 años de edad, pero él dice, “soy joven, muy joven).



Tiene desde la temporada 2014-2015 mostrando sus pasos a los espectadores, “vengo desde la última vez que fuimos campeones”, dijo.



La Serie del Caribe es en su ciudad natal, algo que lo tiene emocionado, “el ambiente, la pasión, la gente de otras partes, el béisbol, todo me gusta”, comentó.



Su género favorito el Hip-hop y no le cambiaría ni le agregaría algo más a lo que suena en la casa de la nación guinda, “somos lo mejor en canciones”, expresó.



Cada que el juego se pausa, comienza a sonar la música caribeña y Roberto está listo para su show, cuando la música se pausa por la continuidad del juego, las personas se le acercan para tomarse una foto, “ya me volví famoso por bailar”, pronunció.



La razón de estar siempre en la misma zona tiene una función en especial, a los peloteros les pide jonrones.



Él tiene una petición en específico, “que alguien se quede todo el partido conmigo,para bailar las nueve entradas”, confesó.