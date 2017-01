Se están aprovechando del Pueblo: Canek

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para el legendario luchador Canek, los aumentos al precio de la gasolina son una burla para el pueblo mexicano, más cuando el presidente Enrique Peña Nieto había prometido que bajo su gestión el combustible no subiría.“Se están aprovechando del pueblo, es una vil mentira, lo que opino es que el presidente no es nada derecho, me recordó a (José) López Portillo cuando dijo que iba a defender el peso como un perro y a la mera hora nos hundió como un perro, entonces aquí pasa lo mismo, ya que el presidente dijo que no iba a subir la gasolina, la luz, ni nada.“Nos afecta a todos, va a subir la tortilla, la carne, todo. Si se ganara como Japón o Estados Unidos pues no importa que suban la gasolina, pero con 80 pesos diarios de salario mínimo no se puede. En mi profesión la gente va a dejar de ir a las luchas tan seguido porque no se pueden dar esos lujos por la subida de precios en todos los sectores”.Asimismo, el ex árbitro de Primera División del futbol mexicano, Bonifacio Núñez, apuntó que es de dar tristeza la actualidad de la economía en México.“Es algo muy triste (aumento a la gasolina) porque perjudica todo. Tal parece que nuestros gobernantes no se dan cuenta que ellos también usan gasolina y comen igual que todos los mexicanos. Todo va a subir de precio, desde una cebolla hasta el pan , el azúcar, el transporte, es un golpazo en la economía del bolsillo del mexicano”.