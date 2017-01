Nico no olvida el festejo en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En 206 carreras disputadas en la Fórmula Uno, el alemán Nico Rosberg nunca recibió una muestra de cariño de los aficionados tan efusiva como la que tuvo durante su victoria en el Gran Premio de México 2015.Aquel festejo en el podio del Foro Sol, en carrera celebrada en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”, con miles de aficionados coreando su nombre mientras festejaba su triunfo, forma parte de uno de los recuerdos más atesorados del actual campeón mundial de la Fórmula 1.Así se lo reveló a Alejandro Soberón, director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), encargada de organizar el GP de México, durante un encuentro que tuvieron en la entrega de reconocimientos anuales de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), celebrada hace unos días en Austria, y en donde ambos fueron galardonados.“[Rosberg] me decía lo conmovido que se quedaba de México. Estaba en un momento muy emotivo con su despedida de la F1. Tuvimos la oportunidad de charlar un rato en el que me dijo que se llevaba una gran impresión del Gran Premio de México, de los momentos más emocionantes de su vida”, compartió Alejandro Soberón, en entrevista.“Me dijo ‘haberme parado en el podio del Foro Sol y que los aficionados mexicanos empezaran a corear mi nombre como ni en mi país lo hacen, fue un momento muy bonito y fuerte”, agregó.Aquella tarde del 1 de noviembre de 2015, la afición reunida en las gradas del Foro Sol cobijó a Rosberg como si fuera un héroe local. Se trataba del primer ganador luego de 23 años de ausencia de la F1 en suelo mexicano.También para el resto de vencedores —el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas— se trató de una grata sorpresa, pues nunca se había realizado un festejo del podio dentro de un estadio repleto por miles de personas.Nico regresó para la edición de 2016. Si bien no pudo repetir el triunfo y quedó segundo, por detrás de su coequipero de Mercedes, Hamilton , los aficionados siguieron mostrándole su cariño cada que pasaba por las gradas.Rosberg anunció su retiro definitivo de las pistas un día antes de encontrarse con Soberón.“Para Nico era un momento muy especial por su adiós, así que escuchar su confesión fue muy grato porque son los aficionados mexicanos los que convierten al GP de México en un evento único en el calendario”, resaltó el directivo.“Tenemos a la mejor afición del mundo. Se trata de un público súper conocedor, entregado, comprometido, que provoca que los pilotos se sientan como en ninguna otra parte del mundo”, agregó Soberón Kuri.El alemán festejó 23 triunfos en la F1, pero a México lo tiene colocado en un lugar especial.