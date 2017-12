Derrotan Águilas a Naranjeros

MEXICALI, Baja California(GH)

Los Águilas de Mexicali siguen “intratables” y con sencillo de Francisco Córdoba en la quinta entrada vencieron 1-0 a los Naranjeros de Hermosillo para terminar por barrerlos en la serie que se disputó en el estadio B’ Air.



Córdoba recibió la oportunidad de estar en el lineup esta jornada dominical y respondió de buena manera, pues con su imparable impulsó a otro que ha tenido pocas apariciones, Ricky Álvarez, quien inició ese quinto rollo con doblete al jardín central y llegó a la antesala con toque de sacrificio de Walter Ibarra.



Otro que también lució por Mexicali fue Sergio Mitre(5-3), el lanzador tuvo una salida excelsa al trabajar siete entradas completas en las que no le pisaron home, permitió tres indiscutibles, pasaporteó a dos hombres y ponchó a otros ocho.



José Meraz entró a sacar un tercio, después José Manuel López subió a ponchar a dos para culminar el octavo capítulo y finalmente, Anthony Carter (5) salvó su quinto encuentro al retirar la novena tanda en orden.



La derrota fue para Ryan Verdugo (4-5), quien no tuvo respaldo de su ofensiva en siete entradas de trabajo, recibió una “rayita” producto de seis hits, regaló dos bases e hizo out a cinco emplumados por la vía de los strikes.



Con este resultado, los Águilas sumaron su sexta victoria en fila y se ubican de manera solitaria en el primer lugar del standing en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico con marca de diez ganados y dos descalabros.



Los cachanillas tendrán una semana de gira, primeramente visitarán a los Charros de Jalisco de martes a jueves en el Estadio Panamericano y el fin de semana hará lo propio con los Tomateros de Culiacán en el Estadio Tomateros.