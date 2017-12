Rayados sella final regia ante Tigres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Monterrey le bastaron 45 minutos para dejar en claro por qué fue el mejor equipo de la competencia; los Rayados arroyaron al conjunto de Morelia con global de 5-0 y accedieron a la Final del Apertura donde se medirán ante los Tigres de la UANL.Monterrey Saltó a la cancha del BBVA con la intención de no dejar dudas sobre su pase a la disputa por el título del futbol mexicano, para ello tenía que mostrar un futbol sólido y coronar su juego con goles. Lo logró. Los Rayados se fueron arriba en el marcador muy temprano; a penas al minuto 9 por conducto de Rogelio Funes Mori tras una severa distracción de la zaga moreliana.Al 17', el mejor hombre de Monarcas, el peruano Raúl Ruidiaz, falló desde los once pasos y dejó ir una oportunidad de darle una cara diferente a la eliminatoria. La suerte parecía echada para el Morelia. Al 20' Carlos Sánchez fusiló desde el manchón penal y al 28' Funes Mori volvió a aparecer en el marcador para sentenciar el 3-0 momentáneo en el primer tiempo.Ya en la segunda mitad, los Rayados se vieron más dosificados en sus esfuerzos, sin embargo no desistieron a continuar con la línea ofensiva, tanto que al 52' de tiempo corrido llegó nuevamente el argentino Funes Mori, "el héroe", para poner el 4-0 en los cartones. Morelia mostró ganas, ímpetu y coraje, sin embargo el engranaje rayado está más que lubricado y, por tanto, aplastante.Los siguientes minutos fueron de trámite, en la tribuna los aficionados regiomontanos ya pensaban en la Final ante el odiado rival: Tigres, al que enfrentarán los días jueves y domingo para definir al nuevo monarca de la Liga MX.