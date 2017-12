Alebrijes se erige campeón pero no puede subir a la Liga de Ascenso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Alebrijes lograron ser campeones de la Liga de Ascenso. Sin embargo, no tienen derecho a pertenecer al máximo circuito, debido a que su estadio no cumple con los 20 mil asientos embutacados que exige la Liga MX.



En caso de que no logre cumplir con los requisitos, podrá aspirar a obtener 120 millones de pesos, que tendría como compensación en caso de volver a ganar el próximo certamen o, en su defecto, vencer en la serie por el Ascenso definitivo.



Anoche, Oaxaca logró mantener en cero su portería ante el agobio de los intensos Bravos de Juárez para obtener la corona de la división de plata.



Hizo válida la ventaja mínima que obtuvo en su cancha a media semana y pudo celebrar en la frontera.



Los norteños se volcaron hacia el frente, pero desperdiciaron las opciones que tuvieron.



Con este resultado, habrá que esperar si la directiva de Alebrijes consigue subsanar sus carencias en su inmueble para poder subir al máximo circuito.



De lo contrario, alzar el título será estéril y su fanaticada tendrá que conformarse con tener a un equipo campeón, pero sin la ilusión de pertenecer a la élite del balompié nacional.