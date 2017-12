Mexicanos suben al podio de natación y powerlifting

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los seleccionados mexicanos de natación y powerlifting le dieron a México las primeras medallas en sus respectivos Campeonatos Mundiales.



En una remozada Alberca Olímpica, Matilde Alcázar se llevó el primer sitio en los 100 metros categoría S11, ciego total. La competidora logró un tiempo de 1:17.52 minutos.



La plata fue para la estadounidense McClain Hermes, con 1:19.67, y el bronce para la eslovaca Tatiana Blattnerov con un registro final de 1:20.10.



"Por instantes me entró el nervio, pero supe manejar ese momento. Empecé un poco tensa, pero luego recompuse mi estado físico y conseguí el primer sitio", señaló la competidora, quien es una de las máximas exponentes de la natación del deporte adaptado del país.



Matilde sostuvo que cuando se dio cuenta de la relevancia de la instalación deportiva, "me pregunté: por qué no hacerlo en esta histórica instalación en donde se han dado grandes resultados, por qué no darlo todo", y pudo cumplirlo.



La competencia será la última que dispute el multimedallista paralímpico Juan Ignacio Reyes, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria.



En el gimnasio Juan de la Barrera, sede del Mundial Juvenil de Powerlifting, México sumó cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.



Guadalupe Arredondo y Juanita Morales se llevaron el primer y tercer sitios, respectivamente, en menos de 45 kilogramos, mientras que Gabriela Valadez fue la mejor en 85 kg.



La ceremonia de inauguración de ambos Mundiales se llevó a cabo en la Alberca Olímpica.



Representantes de los países participantes desfilaron con sus respectivas banderas y además se realizaron bailes tradicionales para dar colorido a la emotiva celebración.