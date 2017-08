Oscar Pistorius hospitalizado en Pretoria

SOMERSET WEST, Sudáfrica(AP )

Oscar Pistorius fue llevado el jueves a un hospital, donde se pasará la noche, en medio de reportes de que el ex astro sudafricano del atletismo y asesino convicto sufrió dolores en el pecho.



Pistorius fue llevado al hospital por la mañana y originalmente se esperaba que regresase a la prisión el mismo día, dijo el portavoz del Departamento Penal Logan Maistry en declaraciones a The Associated Press. Sin embargo, Pistorius se pasará ahora la noche en el hospital “bajo observación”, dijo Maistry.



El vocero declinó dar detalles del problema médico de Pistorius, de acuerdo con reglas del departamento de prisiones que prohíben divulgar información sobre reclusos. Se limitó a decir que Pistorius era sometido a “exámenes médicos”.



Reportes en la prensa dijeron que Pistorius sufría dolores en el pecho y fue llevado de la prisión de Atteridgeville al departamento de emergencias en el Hospital Kalafong en Pretoria, la capital, acompañado por una escolta armada.



Maistry declinó comentar sobre los reportes y un portavoz de Pistorius no respondió de inmediato a una llamada telefónica de la AP.



Pistorius, un doble amputado que fue corredor olímpico y varias veces campeón de los Paralímpicos, cumple una sentencia a seis años de prisión por la muerte a tiros de su novia Reeva Steenkamp en el 2013. Ha cumplido ya un año de la sentencia.



Pistorius, de 30 años, fue enviado primero a la prisión Kgosi Mampuru II Prison en el centro de Pretoria, pero fue trasladado a Atteridgeville porque está mejor equipada para lidiar con reclusos discapacitados.