El introvertido Wayde van Niekerk, ¿el heredero de Bolt?

LONDRES (AP )

Usain Bolt no se atreve a ungir al próximo “Usain” en el atletismo, pero cuando se le insistió en la antesala de su último campeonato mundial, el jamaicano mencionó un nombre en particular — Wayde van Niekerk.



"Hay alguien del que estoy seguro va a dar la cara y que está haciéndolo bien. Van Niekerk está demostrado que realmente quiere ser mi relevo”, dijo Bolt.



Aparte de las asombrosas gestas de Bolt a lo largo de su carrera, solo un par de plusmarcas conseguidas por otros atletas se destacan en la última década: El record mundial de David Rudisha para ganar los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el sudafricano Van Niekerk corriendo en el carril exterior en los Juegos de Río para levarse el oro de los 400 metros con un record mundial.



Rudisha se perderá el Mundial que arranca el viernes. Pero este año, no parece que nadie podrá frenar a Van Niekerk, dispuesto para dejar su huella en Londres.



¿Cuán bien anda ahora? Aparte de la mejor marca en los 400, Van Niekerk batió este año la mejor marca de la historia en 300, una carrera que se disputa con poca frecuencia.



También logró fijar la segunda mejor marca en los 200 esta temporada. E inclusive en los 100, sus 9.94 segundos le sitúan como el sexto mejor este año.



A sus 30 años, Bolt dice que la edad conspiró en contra de una rivalidad ante Van Niekerk. “Es una de las cosas más decepcionantes: que él apareciera tan tarde que no pude tener la oportunidad de medirme con él”.