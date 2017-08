Liga española: Abogado de Neymar intenta abonar su cláusula

BARCELONA(AP )

Representantes de Neymar trataron sin éxito de abonar la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que liberaría al delantero brasileño de su contrato con el Barcelona y facilitaría su fichaje por el Paris Saint-Germain, dijo el jueves la Liga española.



La Liga se negó a aceptar el pago y no actuará como intermediario del futbolista. El presidente Javier Tebas dijo el miércoles que La Liga no ayudará a la transferencia de Neymar al PSG porque considera que el dinero que lo financia viola las normas de Juego Limpio Financiero de la UEFA.



El rechazo de la Liga no frena la salida de Neymar del Barcelona, ya que el dinero puede entregarse directamente al club.



El pago de la cláusula convertirá al ariete en el jugador más caro de todos los tiempos, superando los 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que el Manchester United pagó por el mediocentro francés Paul Pogba el año pasado.



El funcionario, que habló con la AP bajo condición reglamentaria de anonimato, dijo que Juan de Dios Crespo, un abogado español que representa a Neymar, llegó a las oficinas de la institución el jueves acompañado por tres brasileños con la intención de depositar la cláusula de rescisión.



Imágenes de la televisión mostraron a los representantes de Neymar abrirse paso entre la multitud de periodistas al entrar y salir de las oficinas de la Liga en Madrid.