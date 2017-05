Los mejores rivales de "Canelo" y Chávez Jr

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tanto Saúl “Canelo” Álvarez como Julio César Chávez Junior han sido criticados en distintas ocasiones por el nivel de sus rivales, ya sea por diferencias de peso, experiencia o edad a favor de ellos.Sin embargo, ambos cuentan en su historial con oponentes de probada categoría, ante los cuales han ganado o perdido en fragorosas batallas.1.- Sin lugar a dudas, Floyd Mayweather ha sido el mejor rival al que ha enfrentado el “Canelo”. En la cúspide de su carrera, el entonces considerado mejor boxeador del mundo libra por libra, le concedió una oportunidad al mexicano el 14 de septiembre de 2013. Tan sólo de entradas se generaron 20 millones de dólares, mientras que el pago por evento acumuló 2.2 millones de ventas, algo así como 150 millones de dólares. Se esperaba una sorpresa de “Canelo”, pero el combate fue totalmente dominado por Mayweather y no quedó apetito para una revancha, sólo fue considerada una lección a tiempo para el mexicano, pues apenas contaba con 23 años de edad.2.- Miguel Cotto llegó ante Saúl Álvarez el 21 de noviembre de 2011 con la misión de vengar la derrota sufrida por su hermano José Miguel ante el tapatío años atrás. Se topó con una de las más duras versiones del mexicano, en perfecto estado físico, con rapidez y fortaleza. Nunca pudo entrar a la guardia del mexicano sin salir despedido por un fuerte golpe. El puertorriqueño tuvo sus momentos, logró conectar en ocasiones, pero el pelirrojo pugilista nunca se vio en problemas reales. En cambio, el mexicano logró colocar golpes que lastimaron al boricua, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en su país. La decisión unánime fue para el azteca.3.- Shane Mosley todavía tenía gran forma física a los 40 años cuando enfrentó en 2012 a “Canelo” Álvarez, que tenía 21. Logró meter en aprietos al mexicano con su rapidez y poder de puños, pero poco a poco la juventud del tapatío se convirtiendo en un punto a su favor. Las tarjetas fueron todas ampliamente a favor de Álvarez, quien no pudo noquear al duro estadounidense, quien aguantó a pie firme los mejores envíos del jalisciense. Fue así que Mosley iniciaba el declive de su carrera, en la que enfrentó, entre otros, a Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Fernando Vargas, Floyd Mayweather.1.- Sergio “Maravilla” Martínez dominó casi toda la pelea cuando enfrentó en 2012 a Julio César Chávez Junior. El combate estuvo precedido de mucha habladuría de las dos partes, en especial del argentino, quien advirtió, y lo cumplió, que iba a lastimar al mexicano. Sin embargo, el último asalto es uno de los más memorables en la carrera del Junior, pues estuvo a punto de noquear al pampero, pues lo derribó, pero al momento de pararse, la campana final estaba cerca de sonar, así que ya no tuvo tiempo para completar su obra y de esa forma emular a su padre, del mismo nombre, quien después de ir perdiendo toda la pelea venció en el último asalto a Meldrick Taylor.2.- Sebastian Zbik se interponía en 2011 en el anhelo de Julio César Chávez para convertirse en el primer campeón mundial de peso medio de México. El alemán no se la puso fácil al mexicano, contestó golpe por golpe y en ocasiones llevó la iniciativa. Pero la buena preparación del mexicano lo ayudó a salir avante con los mejores golpes. Sus envíos al cuerpo fueron minando al germano, quien pese a todo nunca se rindió. Aunque por escaso margen en las tarjetas, los tres jueces vieron ganador al sinaloense, quien así obtuvo una distinción que nadie le podrá quitar: primer campeón mexicano de peso medio.3.- En 2010, John Duddy sacó la mejor versión de Julio César Chávez Junior. Con su acoso constante, sin temor al intercambio, el irlandés obligó al mexicano a ir para atrás gan parte de la pelea; sin embargo, su retroceso era activo, pues conectaba al contragolpe. Con una valentía sin límites, Duddy respondía golpe por golpe al mexicano, sin embargo, los envíos de Chávez eran más poderosos, por lo que Duddy terminó seriamente lastimado. De hecho, después de esta pelea el irlandés anunció su retiro, pues “la llama” del boxeo se había apagado en él.