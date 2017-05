Villa prolonga contrato con NYC hasta 2018

NUEVA YORK (AP )

El delantero español acordó extender por un año su contrato con el New York City FC, asegurando su vínculo con el club de la MLS hasta al final de la temporada de 2018. La extensión fue anunciada el miércoles por NYCFC.



Villa, de 35 años, fue la primera adquisición oficial del club a mediados de 2014, al llegar procedente del Atlético de Madrid.



“Hace tres años, pusimos en marcha un bonito proyecto para armar este increíble equipo y me escogieron para ser su primer capitán, algo de lo cual sigo estando muy orgulloso”, dijo Villa, citado en un comunicado del NYCFC.



Máximo goleador de la selección española, el “Guaje” Villa cumple su tercera temporada en la liga estadounidense. Suma 46 goles en 70 partidos, y el año pasado fue laureado como el Jugador Más Valioso de la MLS.



“Estoy muy feliz en esta ciudad y en este club”, dijo Villa, campeón mundial en Sudáfrica 2010. “Estoy en óptimas condiciones y puedo seguir aportando en la cancha - no estoy listo para el retiro”.



Villa, ex del Barcelona y Valencia, fichó con una plaza de jugador franquicia —la designación que permite a un club superar el tope salarial de la liga.



En la actual temporada, ha anotado cinco goles en siete partidos. NYCFC marcha tercero en la Conferencia del Este.



“El club quería darle otro año y él quería quedarse un año más”, comentó el entrenador francés de NYCFC, Patrick Vieira.



“Son buenas noticias para mí, son buenas noticias para el club y son buenas para David, especialmente por su nivel de juego y la cantidad de goles que lleva”, añadió.