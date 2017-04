Rayados es favorito para llegar a la final de Copa MX

(Tomada de la Red)

Monterrey fue el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa MX y ahora parte como favorito para vencer a Chivas en la semifinal y esperar rival para el título del torneo.El equipo de Antonio Mohamed tuvo cuatro victorias en igual número de partidos en la primera ronda, anotó 13 goles ahí y solo recibió uno; después derrotó 3-2 a Puebla para enfrentar al Rebaño.Por otro lado, Chivas tuvo tres victorias y un empate en la primera ronda, anotó 6 veces y recibió en 2. Para acceder a la semifinal derrotó 3-2 a Juárez de la Liga de Ascenso. Las apuestas deportivas se inclinan a favor de los regiomontanos para hacer valer su localía y acceder a la final.Una victoria de Monterrey paga +114, el empate se cotiza en +229 y el triunfo de Chivas asciende a +245.Cabe recordar que el Rebaño Sagrado no contará con Rodolfo Pizarro, quien salió lesionado luego del empate a cero ante Monarcas el pasado fin de semana.Para agregar a la fortaleza de Rayados tienen a Rogelio Funes Mori, quien se impuso con tres goles en las rondas anteriores. Los momios indican que el over de 2.5 goles se cotiza en -125 y el under en +100. Si ambos equipos anotan se ofrece -162 y +114 si solo lo hace uno o ninguno.En caso de que Monterrey obtenga el pase a la final y no permita gol en contra de Chivas, se paga +295, pero si reciben un gol y aun así vencen, se da +285. Oddsshark indica que si Chivas gana sin gol en contra se da +500 y +450 si se imponen con anotaciones en contra.PRONÓSTICO: Monterrey 2-1 Chivas