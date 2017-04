Yanquis caen en puestos de salarios; Dodgers lideran

NUEVA YORK (AP )

Los Yanquis de Nueva York no figuran dentro de las dos nóminas más caras del beisbol de Grandes Ligas por primera vez en casi un cuarto de siglo, luego de hacer recortes junto a otros equipos que tradicionalmente gastan a manos llenas.En el inicio de la temporada, los Dodgers de Los Ángeles aparecen en el primer lugar por cuarto año seguido. Pero su gasto se redujo a 225 millones, según cifras recabadas por The Associated Press. Se trata del presupuesto más bajo de los Dodgers desde 2013.Muchos equipos de la parte media o del fondo del escalafón del año pasado registraron importantes aumentos.Los Marlins de Miami, usualmente frugales, pasaron de los 77 millones a los 120 millones. Los Indios de Cleveland, campeones de la Liga Americana, subieron de los 90 millones a los 126 millones.Luego de ganar su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1908, los Cachorros de Chicago incrementaron el gasto en 7 millones, para quedar en 177 millones, luego de tener una alza de 51 millones rumbo a 2016.Entre los equipos que redujeron el gasto en medio de reconstrucciones sobresalen los Medias Blancas de Chicago (de 115 millones a 100 millones) y los Padres de San Diego (de 101 millones a 61 millones).Apenas 34,6 millones del total de los Padres está asignado para jugadores que están en la actual nómina del club,Milwaukee ocupa el último lugar por segunda campaña seguida, con 60,8 millones.Conun salario de 33 millones, el pitcher de los Dodgers Clayton Kershaw es el jugador mejor pagado por tercer año seguido. Es escoltado por el pitcher de Arizona Zack Greinke (31,9 millones), el pitcher de Boston David Price (30 million), el pitcher de Detroit Justin Verlander (28 millones) y el primera base de los Tigres Miguel Cabrera (28 millones).