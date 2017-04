Técnico de Sunderland lamenta comentario a una periodista

SUNDERLAND, England (AP )

El técnico de Sunderland David Moyes afirmó que "lamenta profundamente" haberle dicho a una periodista de BBC que podía recibir una bofetada por las preguntas que le hacía.



"Te estabas poniendo pesada al final, ten cuidado. Todavía podrías recibir una bofetada por más que seas mujer. Ojo la próxima vez que vengas", le dijo Moyes a la reportera Vicki Sparks después de un partido contra Burnley el 18 de marzo.



Moyes y Sparks se reían durante la charla y la periodista no se quejó.



Pero el diario Daily Star publicó un video del episodio y se armó un gran revuelo.



"Fue una cosa del momento", dijo Moyes el lunes en un comunicado. "Lamento profundamente los comentarios que hice. Yo no soy así".

"Admito que fue un error. Hablé con la periodista de BBC, quien aceptó mi disculpa", acotó.



Sunderland aseguró que el asunto se resolvió de una forma amistosa y la BBC confirmó que "el señor Moyes ofreció una disculpa a nuestra reportera y ella la aceptó".



Moyes, no obstante, fue criticado por la ministra del deporte Rosena Allin-Khan.