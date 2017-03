'Paquín' Estrada, víctima aparente secuestro virtual

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Fueron casi dos días de tensión. El manager Francisco 'Paquín' Estrada, uno de los más exitosos del beisbol mexicano, fue sacado de su hotel, llevado a otro, obligado a seguir las instrucciones de unos desconocidos amenazantes que hablaban de gente armada vigilándole mientras sus hijas recibían una llamada reclamando dinero. Todo 'a punta' de teléfono celular.



De la descripción de los hecho que hizo el propio Estrada el jueves y de los detalles aportados el viernes por Mauricio Martínez, presidente de su club Bravos de León, se desprende que el entrenador fue víctima de un aparente secuestro virtual, una técnica habitual en México en la que mediante llamadas que muchas veces salen de las cárceles, los delincuentes hacen creer a la víctima que la tienen rodeada para extorsionarla a ella o a sus familiares cuando, en el fondo, nada ocurre más allá de una conversación telefónica.



En esta ocasión, todo quedó en un susto.



Según explicó Martínez en una entrevista con Radio Fórmula, fue "una llamada que salió de Altamira, Tamaulipas (en la frontera noreste) y le agarraron fuera de la base (despistado). Es muy fácil engañar a la gente".



La alarma saltó el miércoles cuando miembros del club esperaban a Estrada para ir a una conferencia de prensa prevista por la mañana y el manager no apareció.



"Fueron a su cuarto, la cama estaba distendida, ahí durmió". Sin embargo, no había ni rastro de él y empezaron a buscarlo, con el miedo de que bien hubiera podido ser víctima de un delito o que hubiera tenido un contratiempo de salud, ya que recientemente le habían operado de corazón.



Lo que ocurrió fue un vil engaño con el objetivo de sacar dinero a su familia.



A Estrada, de 69 años, le sacaron del alojamiento donde estaba concentrado el equipo, sin tocarle, sólo amenazándole por teléfono, le dijeron que había gente con ametralladoras vigilándole, que no hiciera nada y que siguiera las instrucciones que le transmitían por teléfono. "Paquín ya no pensó nada, asustado se fue a otro hotel y ahí lo mantuvieron".