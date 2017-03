Novak Djokovic, eliminado del Abierto Mexicano

ACAPULCO, México(AP )

Nick Kyrgios se valió de una andanada de 25 saques para sorprender al primer preclasificado Novak Djokovic 7-6 (9), 7-5 el viernes en la madrugada y avanzar a las semifinales del Abierto Mexicano.El australiano se apuntó 16 servicios as en la primera manga de su primer duelo frente al segundo mejor jugador del mundo y ahora enfrentará al estadounidense Sam Querrey en una de las semifinales.El español Rafael Nadal se verá las caras con el croata Marin Clic en la otra."Es un gran triunfo", dijo Kyrgios. "Estaba un poco nervioso porque estoy seguro de que el público le iba a Novak. Es uno de los mejores tenistas de la historia, pero estoy jugando con confianza. Mi servicio es lo mejor de mi juego, y esta noche tuve uno de mis mejores partidos en lo que respecta al saque".Kyrgios, 17mo en el ránking mundial, también venció al suizo Roger Federer y a Nadal la primera vez que los enfrentó. El australiano de 21 años superó a Nadal en Wimbledon en 2014 y a Federer en Madrid en 2015.El serbio Djokovic disputó su primer torneo desde que sufrió otra sorprendente derrota, esta vez en la segunda ronda del Abierto de Australia.Ahora Kyrgios podría enfrentar a Nadal en la final si logra vencer a un inspirado Querrey, que está teniendo una magnífica semana en México."Es un estadounidense con grandes servicios; ya he jugado frente a él antes, y sé qué esperar", afirmó el australiano.Por su parte, horas antes Nadal firmó su 13ra victoria seguida en el Abierto Mexicano tras despachar 7-6 (2), 6-3 al japonés Yoshihito Nishioka.El campeón del torneo en 2005 y 2013, Nadal precisó de dos horas para dejar en el camino a Nishioka. El español remontó un 4-2 en el primer set y también revirtió un 0-2 en el segundo."Cada partido aquí es especial, el de hoy tuvo un mérito especial porque no jugué mi mejor tenis", dijo Nadal , segundo cabeza de serie del certamen en el puerto turístico de Acapulco. "Había jugado muy bien en las dos rondas previas y hoy pude salir de un par de situaciones complicadas. Estoy feliz de estar en las semifinales; son grandes noticias".