Boxeo apoya el "Hecho en México"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El boxeo nacional se une a la campaña “Hecho en México”, como muestra de unidad y grandeza en el deporte.



“Es una manera total y absoluta de solidaridad del pugilismo con el pueblo mexicano”, expresa Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB).



El boxeo tricolor decidió colaborar con el relanzamiento por parte del Gobierno Federal de la campaña “Hecho en México” . “Me da mucho gusto que los peleadores, que son los que siempre ponen en alto el nombre del país, salgan a alzar la voz porque lo hecho en la nación es de la mejor calidad”, dice Sulaimán.



En charla telefónica, el titular del CMB asegura que los pugilistas son los atletas más exitosos en la historia del deporte en nuestra nación. “Hemos tenido 170 campeones mundiales, que siempre nos han representado de manera ejemplar”. Continúa que, por eso, es importante que sean los boxeadores los que se unan al movimiento. “Es una demostración del nivel mundial que tenemos. Hay grandes peleadores que siempre acaparan la atención en todo el planeta. Los tricolores siempre están en los rings de cada rincón”.



Sulaimán rectifica que no es un enfrentamiento con nadie, haciendo referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al contrario, se quiere probar que hay calidad. “Un campeón no pelea. Un campeón muestra su grandeza”.



El presidente del CMB ataja que el boxeo pertenece al pueblo y que es un ejemplo claro del trabajo diario de los mexicanos. “Es un tema que llevamos en el corazón. Orgullosamente, debemos llevar este lema a donde podamos. No tiene ni límite ni caducidad. Hemos visto cómo los ciudadanos sienten un patriotismo que hace mucho no se vivía”.



“Alacrán”, nueva figura. Mauricio Sulaimán afirma que la pelea del fin de semana pasado, entre Francisco el “Bandido” Vargas y Miguel “Alacrán” Berchelt, quedará en la historia del boxeo como una batalla épica. “Fue un duelo dramático, de mucho coraje y, sobre todo, corazón. Berchelt es nuevo campeón, tomando la gran tradición yucateca, y representará a México ante el mundo en la categoría superpluma. Fue una noche mágica”.



El titular de la CMB prevé un futuro brillante para el “Alacrán” con grandes peleas en el horizonte. “Él tiene la oportunidad de ser el próximo gran ídolo de México”.