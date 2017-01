Jamás me llamaron de América: Avilés Hurtado

TIJUANA, Baja California(SUN)

El delantero de los Xoloitzcuintles de Tijuana, Avilés Hurtado, señaló que "no me motiva a ir a un lugar donde ni siquiera me llamaron".El colombiano afirmó que la escuadra americanista es "un equipo donde a cualquier futbolista le gustaría llegar", pero dejó en claro que no hubo acuerdo porque existió un desacuerdo entre las tres partes.Avilés Hurtado declaró que existía un acuerdo entre las directivas de Tijuana y América, pero en ningún momento se acercaron a negociar con él.Los Xolos iniciarán el campeonato el próximo sábado cuando enfrenten a Monarcas Morelia, en calidad de visitante.