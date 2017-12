Se le escapa al Real Madrid la oportunidad de acercarse al Barsa

Bilbao(SUN)

El Real Madrid desperdició hoy una fantástica ocasión de recortar distancias con el Barcelona en la Liga española de futbol al no poder pasar del empate sin goles en la cancha del Athletic de Bilbao.



Horas después de que los azulgrana se dejaran sus primeros dos puntos en casa en lo que va de campeonato con un 2-2 ante el Celta, los blancos no consiguieron aprovechar su choque por la decimocuarta fecha para rebajar en dos puntos su desventaja respecto al líder.



No sólo eso. Con 28 unidades, los dirigidos por Zinedine Zidane se mantuvieron a ocho de distancia del Barcelona (36) y permitieron que el Atlético de Madrid, tras su victoria de hoy, les supere en dos (30).



El empate, el segundo consecutivo esta semana tras el firmado el miércoles en la Copa del Rey, confirmó la crisis de juego del Real Madrid.



Para colmo de males, los blancos acabaron el duelo con diez por expulsión de Sergio Ramos, que reapareció con máscara, por doble amarilla en el 85'.



Como el Athletic, los blancos llegaron al choque necesitados de una victoria reparadora después de su pobre actuación esta semana en la Copa. Pese a pasar ronda, los de Zidane igualaron 2-2 con el modestísimo Fuenlabrada.



Los vascos cayeron eliminados por el Formentera, un equipo de la Segunda B española.