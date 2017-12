Barsa cede puntos ante el Celta; Madrid no levanta cabeza

BARCELONA, España(AP )

Lionel Messi se reencontró con el gol después de tres fechas sin marcar en la liga española, pero el Barcelona tropezó el sábado por segunda jornada consecutiva al empatar 2-2 de local con el Celta de Vigo y vio reducida su ventaja como puntero respecto a Atlético de Madrid y Sevilla.



El Atlético fue el primero en beneficiarse del revés con una agónica remontada por 2-1 frente a la Real Sociedad, que le sirvió para consolidarse en el tercer lugar y ponerse a seis puntos del Barsa.



El Real Madrid, en cambio, evidenció su mal momento al desaprovechar la ocasión de recortar diferencias tras empatar sin goles en cancha del Athletic de Bilbao; un partido en que acabó con diez futbolistas por la expulsión de Sergio Ramos a los 86 minutos.



“Muy contento por el juego y la entrega, y decepcionado por no marcar. Merecimos más. Hay que pensar en positivo”, opinó el técnico visitante, Zinedine Zidane.



El Madrid, actual cuarto clasificado, acumula los mismos 28 puntos que el quinto, Sevilla, que venció 2-0 al Deportivo La Coruña con goles de Wissam Ben Yedder (45) y Michael Krohn-Dehli (78).



Los sevillistas, que no contaron con el entrenador argentino Eduardo Berizzo, operado por un cáncer, han sumado cuatro victorias en los últimos cinco partidos.



El Barsa sigue líder destacado e invicto, ahora con 36 unidades y cinco de margen sobre el escolta Valencia, que recibe el domingo al Getafe después de haber empatado 1-1 con los azulgranas la semana pasada.



Messi ejerció nuevamente de líder en el estadio Camp Nou, donde niveló a los 22 minutos el gol inicial de Iago Aspas (20) por el Celta, que mejoró al octavo lugar con 18 unidades.



Además de aportar su 13ra diana del campeonato, el argentino participó también del tanto del uruguayo Luis Suárez a los 62.



Pero el también charrúa Maxi Gómez igualó a los 70 por el Celta, en una jugada que supuso la lesión muscular del azulgrana Samuel Umtiti, baja prevista por dos meses.



“Fue una acción desafortunada”, lamentó el técnico barcelonista, Ernesto Valverde.



“Jugamos bien en Valencia y empatamos, como hoy. A veces ganar no es posible”.



El arquero argentino Gerónimo Rulli ofreció una soberbia actuación en cancha del Atlético, con notables paradas ante su compatriota Angel Correa y Antoine Griezmann, pero el ariete francés logró el gol de la victoria “colchonera” a los 88 minutos, premiando el tesón del equipo dirigido por el también argentino, Diego Simeone.



“Hay energía renovada, que nos hace dar un paso más. El campeonato es muy largo”, apuntó Simeone.



La Real, actual séptima, había logrado ponerse en ventaja gracias a un penal convertido por Willian José a los 29, pero Filipe Luis (63) igualó por el conjunto madrileño, que conserva su invicto liguero.



Messi ofreció su versión más polifacética con veloces arrancadas, tareas de armador, remates al poste y –obvio– el gol del empate, tras inaugurar el marcador el Celta por vía de Aspas, quien remachó una primera parada de Marc-André ter Stegen sobre Gómez.



Suárez colaboró en la igualada, alargando la jugada coral que inició y finalizó el rosarino, apuntando entre las piernas del arquero.



El Barsa masticó las posesiones ofensivas, siempre en torno a Messi y generalmente por la banda de Jordi Alba, asistente del segundo para Suárez, tras recurrente asociación con “La Pulga”.



Pero el Celta igualó nuevamente gracias a la lesión de Umtiti, quien permitió que Aspas asistiera a un desatendido Gómez, sereno en el disparo a la red.

El final fue de taquicardia, con otro remate a la madera visitante de Gerard Piqué y providencial parada Ter Stegen, quien permitió a los azulgranas salvar un punto.



En Bilbao, el Madrid también se topó con los postes, cuando Karim Benzema bajó con el pecho y empaló nada más iniciarse el partido, y luego en la segunda mitad, al soltar una volea descendente Cristiano Ronaldo, que escupió la parte exterior del arco.



Cayó abundante lluvia pero ningún gol en San Mamés, tampoco de un Athletic sin más argumentos que la pelea colectiva.



No bastó para inquietar la portería que volvió a defender el costarricense Keylor Navas, pero tampoco hicieron suficientes méritos los madridistas, imprecisos en el pase y sin la habitual estrella de Cristiano, nuevamente peleado con el gol.