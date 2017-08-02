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Muere en accidente "la reina de las motocicletas"

Deportes

Muere en accidente "la reina de las motocicletas"

Muere en accidente "la reina de las motocicletas"
Foto: Instagram/monika9422
Por: |
(GH)
Olga Pronina, de 40 años, falleció luego de sufrir un terrible accidente en una motocicleta.

La mujer conocida como “la reina de las motocicletas” perdió el control de la moto en la que viajaba y, al parecer, cayó del vehículo y se impactó contra una valla, informan medios.

Los hechos ocurrieron el día lunes en la ciudad rusa de Vladivostok, en la región de Primorsky.

Por ahora se desconoce si al momento del accidente estaba filmando uno de sus videos.

Guys , this is for you !😄#monika9422 #bmws1000rr #Моника # За негатив в блок ‼️

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✌🏻#monika9422 #bmws1000rr #Моника

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Я люблю Ее за то, что она прощает мне моё безрассудство, за то, что бережёт мою отчаянную задницу, за то, что никогда не подводила, за то, что скрашивает мои порой одинокие вечера, что помогает забыть жизненные неурядицы, за то, что тренирует моё тело и мозг, я благодарна ей за блеск в моих глазах , за тёплый ветер на щеках в открытый визор, за тот неописуемый восторг и ощущение полёта, за дозы адреналина . За то, что дарит мне свободу. ... А ещё я знаю что я не одна. Что нас тысячи таких же влюблённых в своих железных коней ❤️ И это круто!! #bmws1000rr #monika9422 #Моника

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TÓPICOS: INSTAGRAM, OLGA PRONINA, LA REINA DE LAS MOTOCICLETAS
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