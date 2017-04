Rugido puma en la selva

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Sin su mejor hombre en el ataque, los Pumas salieron airosos de “la selva” tras derrotar 3-0 a los Jaguares de Chiapas, en la jornada 12 del Clausura 2017.



Presionados por dejar en riesgo su lugar entre los ocho primeros de la General y por las ausencias del delantero chileno Nicolás Castillo y del defensa Josecarlos Van Rankin los auriazules impusieron su rugido en una tarde espectacular para el canterano Jesús Gallardo.



Asimismo, los Pumas del estratega Juan Francisco Palencia llegaban al estadio Víctor Manuel Reyna con los números en contra, respecto a su condición de visitante, pues no ganaban fuera de casa desde la jornada tres, en León.



Duelo que arrancó soso. Con mayor proximidad de los Jaguares en los primeros 15 minutos. El delantero Luis Mendoza mandó el primer aviso a la puerta de Alfredo Saldívar, seguido de un tiro de Christian Bermúdez.



Universidad no se veía incómodo. Ordenado en todas sus líneas, con la novedad de Antonio García en la zaga, se generó espacios con peligrosas llegadas por las bandas.



Pero, en el suspiro final del primer tiempo, el marcador se abrió con un golazo del canterano Jesús Gallardo, luego de una pared dentro del área, para después clavarla al costado derecho del portero Moisés Muñoz e irse al descanso con la ventaja.



Muñoz fue exigido, y pese a que libró con buenos achiques un par de embates auriazules, no evitó el segundo zarpazo en contra a los 67 minutos, en una asistencia de Gallardo para el atacante uruguayo Matías Britos, que de un toque mandó el balón al fondo de las redes.



Los jugadores del técnico Sergio Bueno no levantaron.



Y los del Pedregal aprovecharon su buen momento y sellaron el triunfo a los 86’, en una excelente técnica de Gallardo, quien recibió largo y en control orientado venció a Moisés Muñoz dentro del área.



Incluso, previo al 0-3, Pumas atizó un tercer gol, el cual fue anulado por un riguroso fuera de lugar.



Con este resultado en el “Zoque”, y con buena labor del juez central Miguel Ángel Chacón, Pumas se mete de lleno a Liguilla, con 17 puntos. Mientras, y con 13 unidades, el triste rugido del jaguar pronuncia su grave problema en la tabla porcentual (111 puntos).