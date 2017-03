Amar'e Stoudemire, ex jugador de la NBA, en contra de gays

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex jugador de la NBA y seis veces All Star, Amar'e Stoudemire, actual elemento del Hapoel de Jerusalem, aseguró en entrevista para Walla Sport que no le gustaría tener un colega de equipo gay y que si eso pasara, él preferiría bañarse en otro lado."Me ducharía al otro lado de la calle y esperaría a llegar a la vuelta de la esquina para cambiar de ropa. Iría al pabellón por otro camino".En la misma entrevista se le preguntó acerca del tema a otros integrantes del equipo y ninguno dijo tener problemas en compartir el vestuario con un homosexual.Hace cinco años, Stoudemire fue sancionado por la NBA con 50 mil dólares por insultar de forma homofóbica a un fan en su cuenta de Twitter.