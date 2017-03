Causa baja Jaime García

(GH)

El abridor de los Bravos de Atlanta, Jaime García se convirtió en la tercera baja de la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol, al confirmar su ausencia tras una recomendación médica de su organización.



Fue a través de un comunicado que el lanzador compartió con la dirigencia del equipo mexicano, donde explicó las razones por las que no jugará el evento a celebrarse del 9 al 12 de marzo, en Guadalajara, Jalisco, según difundió ayer el portal de ESPN.



"Después de ser aconsejado por los Bravos de Atlanta respecto a mi participación en el Clásico, se decidió que basado en mi historial médico y a mi reciente llegada a los Bravos de Atlanta, el no atender el Clásico", escribió el pitcher de 30 años.



El tamaulipeco dijo sentirse triste por no poder representar a México en la competencia.



"Siento un sincero dolor internamente ya que siempre he soñado vestir la camiseta de México, representar y poner el nombre de México en alto", expuso.



El papel que tendrá ahora será el de un aficionado más, añadió, y se mantendrá al pendiente de la actuación del representativo tricolor en el certamen en el que se enfrentará a Italia, Venezuela y Puerto Rico.



"Sinceramente estaré apoyando en corazón, alma y mente al equipo que representará a México y siempre tendré al equipo y la gente de México en mis pensamientos y en mis oraciones. Me siento orgulloso de ser mexicano", expresó.



El lugar de García será ocupado por Héctor Daniel Rodríguez, quien representó a México en la pasada Serie del Caribe en su natal Culiacán, Sinaloa.



A las bajas del zurdo tamaulipeco, de Khris Davis y del sonorense Daniel Castro, podría sumarse la de Jorge de la Rosa, quien fue firmado recientemente por los Diamondbacks de Arizona. El sustituto de éste sería Miguel Aguilar.