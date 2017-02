Pablo Barrera pide a sus compañeros "no agrandarse"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras las tres victorias de Pumas en el torneo, que lo colocan como sublíder general, Pablo Barrera pide a sus compañeros "no agrandarnos, no subirnos al ladrillo".



"Se gana con el trabajo. El objetivo es ir ganando cada fin de semana. Hacer lo que nos pide Paco (Palencia), tenemos que ser invencibles", dijo. "Pero no hay que agrandarnos".



La próxima cita de Pumas es ante Pachuca por la jornada cinco, en el Olímpico Universitario, por lo que Barrera advierte de un partido complicado. Sin etiquetas.



"Será complicado Pachuca, en casa tenemos que ganar sí o sí. Ser humildes y hacer respetar la casa", señaló tras el entrenamiento de los felinos.



Finalmente, sobre su participación del próximo domingo, el jugador auriazul lo deja en suspenso por molestias físicas que lo han hecho entrenar por separado.



"El partido pasado del domingo (ante Necaxa) fue sólo un calambre, pero ahora traigo molestias musculares, mañana hay que probar con el equipo", explicó.