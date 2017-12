"El Tri debe jugarle sin miedo al rival": Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuauhtémoc Blanco, el referente histórico de la Selección Mexicana, sabe que el equipo de Juan Carlos Osorio se va a enfrentar a grandes equipos pero confía en que se logren buenos resultados.



En entrevista con ESPN, el ex futbolista habló al respecto sobre los equipos a los que se enfrentará México en el Mundial. "Al final de cuentas no los vamos a cargar, ni a los Alemanes ni a Suecia, ellos tienen dos piernas, dos ojos, dos brazos igual que nosotros así que tenemos que jugarles de tú a tú".



Para Blanco, el grupo frente a Alemania, Suecia y Corea del Sur, será una oportunidad para poner a prueba el nivel del futbol mexicano.



"Veo una selección muy competitiva, tiene los jugadores y el Mundial es un ambiente muy diferente. Los futbolistas mexicanos tendrán que demostrar de qué están hechos", comentó.



La mentalidad y el compromiso de los jugadores con el Tri, podría ayudar a hacer la diferencia en la máxima fiesta del futbol.



"Al final sabes que estás jugando por tu país. Yo lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo, te dan ganas hasta de llorar, porque le estás dando una alegría a tu país", finalizó.