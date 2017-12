Monterrey pega primero

MORELIA, Michoacán(Agencias)

Los Rayados vencieron 1-0 al Morelia y dieron un paso importante para avanzar a la final, pero no todo fue alegría, pues su estrella Avilés Hurtado salió lesionado.



El autor de 14 goles en lo que va del Apertura 2017 pidió el cambio al minuto 63 al sentir un dolor en la parte posterior del muslo derecho, prendiendo los focos de alarma en el equipo y su afición.

El colombiano, autor del gol del triunfo, fue sustituido por Jesús Molina y de inmediato se le colocó hielo en la parte afectada.



Monterrey lleva la ventaja en la serie y puede avanzar ganando, empatando o incluso perdiendo 1-0 el próximo domingo en el Estadio BBVA Bancomer.



Morelia intentó cederle el balón al Monterrey para evitar ser víctima de la presión alta, pero no le funcionó, pues Rayados impuso el ritmo que quiso.



Los Monarcas tuvieron la primera oportunidad al minuto 9, pero Rodrigo Millar estrelló el balón en el travesaño. Parecía que los michoacanos serían punzantes, pero poco a poco fueron dominados por un Monterrey que si bien no los asfixió, les cubrió toda la cancha para nulificarlo.



Hurtado recibió una falta de Carlos Guzmán y él mismo cobró la pena máxima para poner el 1-0 que fue definitivo.



Antes al 82’, Dorlan había perdonado también el 2-0, cuando en un contragolpe se escapó a velocidad, pero al estar solo frente al arco quiso colocar de más el balón en un ángulo y el esférico se fue por un lado.



Al final, Monterrey se quedó con el triunfo, con la sensación de que desde esta misma noche podían haber definido la serie, pero ahora esperará a cerrar en casa, en donde está invicto.