De regreso con ventaja

Morelia, Michoacán()

Monterrey sacó una ligera ventaja en el juego de ida de las semifinales del Apertura 2017, pero no fue gracias a su futbol letal y espectacular que lo llevó a ser la mejor ofensiva de la Liga, sino a la excelente actuación de su portero Hugo González, quien paró en seco al Morelia.



Los Rayados ganaron 1-0 a Monarcas, en un duelo donde se esperaba más del conjunto dirigido por Antonio Mohamed, pues al llegar con etiqueta de favoritos y luego de haber masacrado al Atlas en cuartos de final, se pensó que el conjunto purépecha también podría ser una víctima más de la escuadra regiomontana, pero no fue así.



Esta vez las acciones estuvieron niveladas, de parte de Monterrey, el hombre más activo al frente fue Avilés Hurtado, quien en varias ocasiones se metió hasta la zona penal, pero sin poder concretar nada.



Morelia supo descifrar bien a Rayados, no los dejó accionar libremente, se agruparon bien por zona para cerrarles los espacios, y por momentos complicaron el accionar del medio campo dejando sin su poder ofensivo a hombres como Rogelio Funes Mori y al propio Dorlan Pabón.



Fue un error el que a la postre hundió a Monarcas, cuando Carlos Guzmán frenó de mala manera a Hurtado y el árbitro no dudó en decretar la pena máxima.



El propio Avilés fue quien cobró fuerte para anotar al 38’ el único gol del encuentro.



Monterrey ya no pudo incrementar la cuenta, no se le vio la espectacularidad de otros encuentros y por momentos Morelia tomó el mando de las acciones.



Fue en los últimos 15 minutos cuando González se creció bajo los tres palos, ya que los pupilos de Roberto Hernández se fueron encima de los visitantes para buscar la igualada.